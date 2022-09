Bruna Marquezine aposta em look arrasador e decotado em Milão: ''Monumento''

A atriz Bruna Marquezine está em Milão, na Itália, para a Semana de Moda e surpreendeu os seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 09h03

Bruna Marquezine (27) deixou os seguidores babando ao compartilhar fotos com um look arrasador. Em Milão, para a Semana de Moda, a atriz deu um show de beleza em cliques em elevador.

Esbanjando sensualidade, a famosa apostou em um vestido verde justinho e com recortes e bem decotado.

Os amigos da artista não aguentaram com a publicação e lotaram os comentários. "Muito linda", disse Sabrina Sato; "Bruna, sério. Assim tem que avisar antes!", brincou Fernanda Nobre; "AAAAAAFFFFFFEEEE", disparou Sasha Meneghel.

E claro que os fãs não ficaram para trás e também deixaram comentários. "Bruninha pra que tudo isso, mulher", "A mais bela de todas", "Não tem pra ninguém", "Espetáculo", dispararam eles.

BRUNA MARQUEZINE RELEMBRA NAMORO COM NEYMAR JR.

A atriz Bruna Marquezine (27) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod de terça-feira, 13, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e recordou seu relacionamento com Neymar Jr. (30) e a exposição do romance na época.

A famosa e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado por Bruna em outubro de 2018. "Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista.

