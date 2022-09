Xolo Maridueña abre álbum de fotos com Bruna Marquezine e web dispara: ''Meu casal''

Coladinhos e em clima de romance, ator Xolo Maridueña abre álbum de fotos de passeio com Bruna Marquezine pelo Rio de Janeiro

O ator Xolo Maridueña (21), de Cobra Kai (Netflix), compartilhou novos cliques de seu passeio com a atriz Bruna Marquezine (27) pelo centro histórico do Rio de Janeiro.

Em clima de romance e muita diversão, os astros de Besouro Azul (DC Comics) aparecem visitando o Real Gabinete Português de Leitura ao lado de Luana Marquezine, irmã da artista brasileira.

Nos comentários, é claro, os fãs se derreteram e shipparam os artistas. "Meu casal favorito!", afirmou uma seguidora. "Os maiorais", disse outra. "Sou apaixonada em vocês dois", completou mais uma.

Os dois se conheceram no set de Besouro Azul, novo filme da DC em que viverão um par romântico. Eles se tornaram muito amigos durante as gravações e o ator viajou ao Brasil para dias de férias ao lado da atriz logo após o fim das filmagens. Apesar de rumores de romance entre os dois, a brasileira já chegou a afirmar que o ator é atualmente um de seus melhores amigos.

Xolo Maridueña abre álbum de fotos de passeio com Bruna Marquezine pelo Rio de Janeiro:

