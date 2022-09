Bruna Marquezine foi morar na casa de Xuxa, diz colunista. Saiba o motivo

Bruna Marquezine está vivendo temporariamente no quarto que foi de Sasha Meneghel após decisão em sua vida

A atriz Bruna Marquezine (27) está morando temporariamente em um local diferente! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa da apresentadora Xuxa Meneghel (59).

A mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló (41) e a esposa, a atriz Thais Fersoza (38). Assim, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna Marquezine está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel (24)na mansão de Xuxa Meneghel. O colunista revelou que a novidade foi contada pela atriz em uma entrevista no videocast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39).

Vale lembrar que Bruna Marquezine passou alguns meses morando nos Estados Unidos neste ano para gravar o filme Besouro Azul, da DC Comics, no qual ela interpretou o par romântico do protagonista.

Homenagem de Xolo Maridueña para Bruna Marquezine

No início de agosto, Bruna Marquezine completou 27 anos de vida e ganhou uma homenagem do ator Xolo Maridueña nas redes sociais. O ator compartilhou uma série de cliques ao lado da musa e agradeceu pela parceria, brincando sobre a famosa ensinar frases para ele, inclusive xingamentos em português.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da p***' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", escreveu Maridueña na legenda.

Recentemente, Bruna foi clicada por fãs em visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 02, na companhia de Xolo. Passando alguns dias no Brasil com Bruna, ele surgiu usando o mesmo colar da atriz, o que foi suficiente para os fãs shipparem o casal e especularem um romance.

