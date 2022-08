Bruna Marquezine e Xolo Maridueña aproveitam aventura aérea com amigos

Os atores Bruna Marquezine e Xolo Maridueña saltaram de paraquedas com Sasha Meneghel e João Figueiredo no interior de São Paulo

Bruna Marquezine (27) e Xolo Maridueña (21) curtiram mais um passeio juntos aqui no Brasil! Desta vez, os atores saltaram de paraquedas na companhia de Sasha Meneghel (23) e João Figueiredo (22).

Pelas redes sociais, o cantor compartilhou detalhes do seu salto e compartilhou fotos com astros do filme Besouro Azul em Boituva, interior de São Paulo.

"Um pouquinho de adrenalina pra encarar agosto", escreveu João na legenda da publicação.

Nas imagens, Bruna faz careta e Xolo sorri durante um beijo do casal Sasha e João. Em outro registros, eles posaram sorridentes ao lado de outros amigos.

Vale lembrar que Bruna Marquezine e Xolo Maridueña tem aparecido muitas vezes juntos desde a chegada dos dois ao Brasil, após as gravações do filme Besouro Azul.

