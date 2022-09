Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar Jr.: ''Meu emocional estava no pé''

Atriz Bruna Marquezine comenta sobre relacionamento com Neymar Jr. e a dificuldade de lidar com a exposição do romance na época

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 07h45

A atriz Bruna Marquezine (27) foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod de terça-feira, 13, com Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e recordou seu relacionamento com Neymar Jr. (30) e a exposição do romance na época.

A famosa e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado por Bruna em outubro de 2018.

"Eu amava trabalhar na infância, mas na adolescência comecei a sofrer. Porque ninguém te avisa que você não é mais criança, agora você é adolescente, agora você rende fofoca. Da noite pro dia você pegou meio Rio de Janeiro sem sair de casa", disse a famosa, lembrando a época em que estava interpretando a personagem Lurdinha, de Salve Jorge.

Ao falar sobre relacionamento e a dificuldade com a exposição, ela disse: "Logo depois disso tudo, junto com a Lurdinha, comecei a namorar outra pessoa muito famosa, e não era uma escolha nossa se o relacionamento seria exposto ou não, simplesmente era. Fui entendendo muita coisa e não entendendo nada também".

"Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista.

Ela também comentou que seu namoro com o jogador fez com que aumentasse sua exposição na mídia e falou da dificuldade em lidar com a situação. "Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", disse.

"Não tinha nada de anormal na minha vida para uma menina de 18 anos, mas eu estava em uma lupa e isso rendia, e rende até hoje, cliques e vendas. Mas fui entendendo que não conseguia ser esse personagem e não tenho a menor paciência para ele", confessou Marquezine.

Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar Jr.:

Bruna Marquezine foi morar na casa de Xuxa, diz colunista

A atriz Bruna Marquezine está morando temporariamente em um local diferente! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa da apresentadora Xuxa Meneghel (59). A mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló (41) e a esposa, a atriz Thais Fersoza (38). Assim, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel (24) na mansão de Xuxa. O colunista revelou que a novidade foi contada pela atriz durante entrevista ao Quem Pode, Pod.

Vale lembrar que Bruna Marquezine passou alguns meses morando nos Estados Unidos neste ano para gravar o filme Besouro Azul, da DC Comics, no qual ela interpretou o par romântico do protagonista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!