Iza usa vestido justíssimo e sem lingerie para curtir noitada

A cantora Iza exibe suas curvas impecáveis ao dispensar a lingerie para curtir festa no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 09h50

A cantora Iza (32) surgiu deslumbrante na festa de aniversário da apresentadora Giovanna Ewbank (36) e do produtor Leo Fuchs na noite de terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. A estrela abusou da sensualidade ao escolher o seu look poderoso para a noitada.

Na entrada do evento, a artista exibiu o seu look. Ela escolheu um vestido justíssimo, com direito a recortes nas laterais e decote profundo. O modelito deixou em evidência que ela não usava calcinha ou sutiã e ainda destacou as curvas do corpo da cantora.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Iza dispensa sutiã em looks e arrasa

Nos últimos dias, a cantora Iza recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar uma selfie toda iluminada. Sem sutiã, a famosa surgiu deslumbrante na selfie, em que apareceu vestindo apenas uma regata branca.

Ainda recentemente, a famosa arrancou mais suspiros na rede social ao publicar uma selfie usando um look de praia transparente. Sem nada por baixo e de cara lavada, a artista deu um show de beleza natural durante o passeio de barco.

