Giovanna Ewbank arrasa com look pink para festa de aniversário dos anos 2000

Publicado em 05/10/2022, às 07h18

A apresentadora Giovanna Ewbank não deixou a data passar em branco e fez um festão para comemorar a chegada de seus 36 anos de vida!

Na noite de terça-feira, 04, a esposa de Bruno Gagliasso recebeu um verdadeiro time de famosos para festejar seu aniversário pela primeira vez em dois anos, devido à pandemia de covid-19, em celebração junto com Leo Fuchs (42), um de seus melhores amigos.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou série de fotos de ensaio temático feito antes da festa, com direito a bolo e balões. Nas imagens, a artista aparece com um look todo rosa, combinando com toda a decoração na mansão de Gioh com tema dos anos 2000, que teve até um Fusca.

A gata apostou em uma saia curtinha e corselet da mesma cor, com detalhes metálicos, deixando à mostra as pernas bronzeadas. Para completar o visual, escolheu botas brancas de plataforma com cano alto e prendeu parte dos cabelos com um laço pink.

"Depois de 2 anos sem comemorar, chamei meu ursinho @leofuchs, entramos juntos num túnel do tempo e saímos direto nos anos 2000! PREPARADOS?? Simmm, hoje é dia de festa, e eu vim dividir um pouquinho do que vai ser esse surto com vocês! Os looks, a decoração, os convidados... tá tudo incrível e a gente tá muito feliz", escreveu Gio Ewbank ao legendar o post. Vale lembrar que ela completou 36 anos no dia 14 de setembro.

Famosos como Fernanda Paes Leme, Grazi Massafera, Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Juliette, Deborah Secco, Fabiula Nascimento, Emilio Dantas, Luciano Huck, Angélica, Carolina Dieckmann, marcaram presença no local.

A festa contou com apresentações de Preta Gil, IZA, Ludmilla e Tati Quebra Barraco, que animaram cerca de 400 convidados.

Confira o look de Gio Ewbank para festa dos anos 2000:

Giovanna Ewbank abre o jogo e afirma que é demissexual

Giovanna Ewbank falou abertamente sobre sua sexualidade ao entrevistar Álvaro Xaro e Rico Melquiades no Quem Pode, Pod. No vídeo do YouTube, ao lado de Fernanda Paes Leme, a esposa de Bruno Gagliasso, com quem é casada há 12 anos, revelou que só teve quatro parceiros antes do ator e se declarou demissexual. "Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo, aqui e ali. Mas não tenho muitas referências", confessou Gio Ewbank durante o bate-papo.

A artista relembrou os conselhos que recebia de sua mãe, Deborah Ewbank, para curtir a vida. "Minha mãe dizia: 'Filha, você tem que curtir, você tem que sair'. Mas a gente é demissexual".

