Só de blusa transparente, Iza posa ao natural e impressiona: ''Muito gata''

Sem maquiagem, cantora Iza roubou a cena ao aparecer usando apenas uma saída de banho vazada

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 08h50

A cantora Iza (31) deu um show de beleza natural em sua rede social nesta terça-feira, 26, ao compartilhar uma selfie curtindo um barco em grande estilo.

Usando apenas uma saída de praia preta toda vazada e sem nada por baixo, a artista musical chamou muita atenção ao surgir deslumbrante com um toque de sensualidade.

"Fé pra enfrentar essa semana, meu talismã", escreveu Iza na legenda ao aparecer plena aproveitando o momento em alto mar e dando um sorrisinho para o registro.

Nos comentários, os internautas logo encheram a musa de muitos elogios. "Muito gata, senhor", disse a cantora Lexa(27). "Linda linda linda!", falou Giovanna Ewbank (35).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza supera paisagem paradisíaca

No início do ano, a cantora Iza viajou para as Maldivas com o marido e impressionou ao compartilhar alguns cliques do que fizeram por lá. De biquíni, a artista deu um show de beleza e parou tudo com suas curvas arrasadoras.

