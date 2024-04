Aos 60 anos, modelo argentina vence concurso e pode disputar Miss Universo

Modelo argentina conquista concurso de beleza e pode estar prestes a fazer história como Miss Universo aos 60 anos; conheça Alejandra Rodríguez

Nesta semana, Alejandra Rodríguez se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais depois de vencer um concurso de beleza de Buenos Aires aos 60 anos. Agora, a modelo argentina está de olho na competição nacional. Se continuar vitoriosa, ela pode fazer história ao disputar o título de mulher mais bonita do mundo no Miss Universo.

Assim como nos concursos brasileiros, as modelos argentinas passam por diversas competições menores antes de chegar à disputa universal. Por isso, no último final de semana, Alejandra, que também é formada como advogada e jornalista, deu mais um passo na direção da vitória ao superar o etarismo e vencer o concurso regional.

Em entrevista ao canal TN, Alejandra revelou que nunca tinha cogitado participar de competições de beleza. No entanto, após receber uma oportunidade, decidiu estrear nesse universo e não se arrepende: “Eu nunca havia me inscrito. Agora surgiu essa oportunidade e me pareceu um desafio, uma proposta muito interessante", ela relatou.

Após se consolidar na carreira jurídica, Alejandra ponderou antes de entrar na disputa e se tornar modelo: "Foi uma decisão bastante pensada, mas, graças à diretora do Miss Universo Buenos Aires, decidi me inscrever aos 60 anos", disse a agora miss, que conta com cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais e ganhou destaque mundial com o feito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bienvenidos a Miss universo Sgo del Estero 2024👑 (@missuniverso.sgodelestero)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miss Universo Argentina® (@missuniversoar)

Por fim, a modelo refletiu sobre o conceito de beleza e o preconceito etário, além de celebrar sua conquista: "A beleza não é apenas o físico, e sim tem a ver com a atitude perante a vida, que vai além da estética. Por isso, acho que o concurso veio para quebrar esses estereótipos, e é isso que está lhe dando tanta visibilidade”, comemorou.

Vale mencionar que para se candidatar à competição universal, a modelo terá que disputar o título nacional com outras 27 participantes. É importante destacar que a rainha de beleza mais velha coroada até hoje tinha 26 anos, Brook Lee. No entanto, o concurso já recebeu inscrições de mulheres mais velhas, como a atriz argentina Iris Amelia Alioto, que tinha 72 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ale Rodríguez (@alejandramarisa.rodriguez)

