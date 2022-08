Sem sutiã, Iza exibe decote perfeito em regata branca

Cantora Iza chamou muita atenção ao compartilhar selfie usando apenas uma regata branca

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 11h39

A cantora Iza (31) roubou a cena na rede social ao compartilhar uma selfie cheia de beleza. Nesta quinta-feira, 18, a artista apareceu deslumbrante em um registro iluminado e arrancou elogios.

Usando apenas uma regatinha branca, sem sutiã, a famosa ostentou um decote perfeito e chamou a atenção. Usando uma maquiagem leve, mas cheia de brilho, Iza protagonizou o registro de forma poderosa.

Na legenda da publicação, a cantora não se pronunciou, mas nos comentários, ela recebeu uma chuva de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Iza arrancou mais suspiros na rede social ao publicar uma selfie usando um look de praia transparente. Sem nada por baixo e de cara lavada, a artista deu um show de beleza natural durante o passeio de barco.

Iza supera paisagem paradisíaca

No início do ano, a cantora Iza viajou para as Maldivas com o marido e impressionou ao compartilhar alguns cliques do que fizeram no local paradisíaco. De biquíni, a artista se destacou e parou tudo com suas curvas arrasadoras.

