Rafa Kalimann e Manu Gavassi combinam looks para festa e roubam a cena com a beleza: "Perfeitas"

Combinando looks, Rafa Kalimann e Manu Gavassi surgiram belíssimas para a festa de Giovanna Ewbank

Redação Publicado em 05/10/2022, às 10h30

Na noite da última terça-feira, 4, a festa de Giovanna Ewbank (36) agitou o mundo dos famosos. E Rafa Kalimann (29) e Manu Gavassi (29) estiveram presentes na celebração. Combinando looks, a dupla que se formou durante o BBB 20, esbanjaram beleza.

Em seu perfil do Instagram, Rafa Kalimann compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look combinando com Manu Gavassi.

As duas surgiram caracterizadas como as integrantes da dupla t.A.Tu, Yulia Volkova foi Manu Gavassi, e Rafa Kalimann surgiu como Lena Katina, pintando até o cabelo de ruivo.

Confira a produção de Manu Gavassi e Rafa Kalimann:

