Com vestido curtinho, Juliette dispensa peça íntima e arranca suspiros na web: "Maravilhosa"

Cantora e ex-BBB Juliette aposta em vestido curtinho para a festa de Giovanna Ewbank, e arranca elogios na web

Redação Publicado em 05/10/2022, às 08h39

Na noite da última terça-feira, 4, Giovanna Ewbank (36) reuniu um time repleto de celebridades para celebrar seu aniversário, e a ex-BBB Juliette (32) esteve presente. Com um look arrasador, a ganhadora do BBB 22 arrancou elogios na web.

Para curtir a festa que teve como tema 'Anos 2000', Juliette surgiu com uma produção especial, com um look ousado e curtinho para a noite.

Seguindo uma tendência 'Barbie', a ex-BBB Juliette apostou em um vestido fendado com amarrações nas laterais, e completou a sua produção com um penteado e acessórios que seguem o estilo dos anos 2000.

No seu perfil do Instagram, Juliette compartilhou uma sequência de fotos para mostrar seu look, e claro, arrancou elogios da web: "Maravilhosa demais", escreveu um. "Parece uma boneca", disse outro. "Perfeita demais", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Juliette:

Foto: Dilson Silva/AgNews

Foto: Dilson Silva/AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette se emociona em dueto com Ivete Sangalo

Recentemente, Juliette não escondeu a felicidade em participação no programa Pipoca da Ivete na TV Globo! Ao compartilhar trecho da atração, em que aparece ao lado da comandante, a cantora Ivete Sangalo (50), cantando sua canção Xodó, a paraibana se declarou e celebrou o momento de muita emoção. "Eu não consigo parar de sorrir vendo esse vídeo. @ivetesangalo cantando uma música minha", comemorou Juliette na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!