Larissa Manoela e André Luiz aparecem em primeiro evento após o casamento

Recém-casados, Larissa Manoela e André Luiz Frambach aparecem juntinhos em primeiro evento após a união na semana passada

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach curtiram a noite de sexta-feira, 22, no casamento dos atoresRodrigo Fagundes e Wendell Bendelack no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira aparição pública dos dois após se casarem no dia 17 de dezembro.

Larissa usou um vestido verde longo sem alças, enquanto André optou pelo look clássico de camisa branca e calça cinza. Na entrada do evento, eles esbanjaram sorrisos e trocaram beijos apaixonados na frente dos fotógrafos.

Vale lembrar que o casamento deles aconteceu de surpresa para os fãs. Os dois realizaram uma cerimônia intimista e com poucos convidados em uma casa no Rio de Janeiro na tarde do dia 17. Apenas no dia seguinte, eles compartilharam as fotos da união nas redes sociais para anunciarem que estão casados.

Os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias quebraram o silêncio e decidiram se manifestar sobre o casamento. Em uma nota compartilhada por sua equipe jurídica ao Gshow, eles contaram que não foram convidados e descobriram a cerimônia através das redes sociais. Nesta sexta-feira, 22, o pai de Larissa também fez um desabafo nas redes sociais por meio de mensagem enigmática.

Fotos: Webert Belicio / AgNews

Lua de mel de Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela e seu marido, o ator André Luiz Frambach, já estão curtindo a viagem de lua de mel após alguns dias do casamento secreto que fizeram para selar seu amor. Nesta quinta-feira, 21, a famosa postou os primeiros cliques na rede social.

Em seus stories, a artista, que trocou alianças com o amado sem a presença dos pais, compartilhou alguns dos momentos que já viveram como recém-casados. A ex-SBT revelou que estão em uma pousada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

"Start nos post da mini lua de mel", falou a famosa sobre começar a publicar os registros da pequena viagem que estão fazendo para celebrar o casamento. Beijando o esposo, ela apareceu feliz curtindo o dia ensolarado.