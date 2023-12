Rodrigo Fagundes se casa com Wendell Bendelack em festa com famosos

Os atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack celebraram o amor deles em uma cerimônia de casamento no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, 22

Os atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack celebraram o amor deles na noite desta sexta-feira, 22, em uma cerimônia de casamento no Rio de Janeiro. Eles reuniram seus amigos e familiares para uma festança em grande estilo.

Os dois chegaram juntos no local da festa e mostraram os seus looks. Rodrigo optou por um visual todo branco, enquanto Wendell usou com um conjunto em tom de cinza. Inclusive, eles inovaram e chegaram na festa à bordo de um carro estiloso, chamado Carro do Futuro, que parece ter sido inspirado no filme De Volta Para o Futuro.

A lista de convidados contou com a presença de famosos, como a atriz Paolla Oliveira e o ator Paulo Lessa, que foi acompanhado de sua esposa.

Vale lembrar que o casal Rodrigo e Wendell está junto há cerca de 20 anos. Os dois são parceiros na vida e nas artes, já que atuaram juntos por 11 anos no espetáculo Surto.

Carro de Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack

Fotos: Webert Belicio / AgNews

Rodrigo Fagundes recebeu declaração de amor na TV

Há pouco tempo, Rodrigo Fagundes estava no programa Encontro, da Globo, e foi surpreendido com uma declaração de amor de Wendell Bendelack. "Passando pra dizer que eu sou privilegiado por ter você do meu lado nesses 20 anos. Você é uma pessoa iluminada, generosa, companheiro, bom coração, se preocupa com os outros, enfim, a vista é sempre mais bonita contigo, meu amor”, ele se declarou ao surgir no telão do programa.

"Passamos por uma perda muito forte na pandemia, que foi a partida da sua mãe, mas a gente conseguiu se reerguer, com dificuldade, com muita saudade, mas estamos juntos”, o artista relembrou o momento difícil e continuou: “Eu vou dizer para o Brasil inteiro o nosso segredo: eu te amo!”, Wendell se derreteu.

Aos prantos, Rodrigo declarou: "Você é o amor da minha vida".