Rodrigo Fagundes cai no choro com declaração do marido no ‘Encontro’: “Nosso segredo”

O eterno Patrick do ‘Zorra Total’, Rodrigo Fagundes não conteve as lágrimas ao ganhar uma homenagem apaixonada do marido ao vivo

O ator Rodrigo Fagundes (52) emocionou a plateia do programa matinal da Globo, o ‘Encontro’, na manhã desta quarta-feira, 17, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. É que o eterno ‘Patrick’ do extinto 'Zorra Total' caiu no choro ao receber uma declaração apaixonada do marido, o ator Wendell Bendelack (49), com quem se relaciona há quase 20 anos.

A participação de Wendell foi uma surpresa para Rodrigo: "Passando pra dizer que eu sou privilegiado por ter você do meu lado nesses 20 anos. Você é uma pessoa iluminada, generosa, companheiro, bom coração, se preocupa com os outros, enfim, a vista é sempre mais bonita contigo, meu amor”, ele se declarou ao surgir no telão do programa.

"Passamos por uma perda muito forte na pandemia, que foi a partida da sua mãe, mas a gente conseguiu se reerguer, com dificuldade, com muita saudade, mas estamos juntos”, o artista relembrou o momento difícil e continuou: “Eu vou dizer para o Brasil inteiro o nosso segredo: eu te amo!”, Wendell se derreteu.

Aos prantos, Rodrigo declarou: "Você é o amor da minha vida". O ator também aproveitou a data para fazer um desabafo sobre o preconceito: "Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Em 1990, a OMS decidiu que a homossexualidade não era doença. Eu tinha 18 anos, eu achava que era doente, eu me escondia, tinha medo", ele contou.

Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack completam 19 anos juntos:

Viva o amor! Em junho do ano passado, o casal de atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que os artistas celebraram 19 anos de união. Com declarações apaixonadas, eles prestaram homenagens românticas um ao outro.