Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack completam 19 anos juntos: "Nos escolhendo todos os dias"

Nas redes sociais, Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack trocaram declarações ao completarem mais um ano juntos

Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack usaram as redes sociais para comemorarem uma data muito especial.

Os atores completaram 19 anos juntos nesta segunda-feira, 13, e para celebrar o momento eles trocaram declarações.

Em seu perfil no Instagram, Rodrigo, que está no ar na novela Cara e Coragem, compartilhou uma sequência de fotos com o amado e falou sobre a felicidade de poder dividir a vida com Wendell.

"19 anos juntos! Que delícia dividir a vista com você meu amor! Nem vou me estender aqui porque você ta aqui do meu lado agora e temos que celebrar de verdade! Mas fica o registro sim! Tantas coisas lindas, difíceis, altos e baixos, mas sempre nos escolhendo todos os dias! Em frente! Te amo, Wendell Bendelack!", escreveu o artista.

Depois foi a vez de Wendell declarar seu amor pelo marido nas redes sociais. O ator publicou uma foto em que eles aparecem segurando as gatinhas de estimação e celebrou mais um ano com o amado.

"19 anos juntos! Hoje quero te agradecer por me amar, me ensinar, me estimular, me socorrer, me fazer rir e chorar, me acarinhar, me dar bronca, me ouvir, me ler, me desvendar, me sonhar, me acordar, me fazer querer mais, pelas viagens, me dar duas gatas lindas, me perdoar e me escolher todos os dias. Te amo", disse ele.

Os seguidores parabenizaram o casal. "Que lindo! Muito amor pra vocês", desejou uma internauta. "Parabéns, que vocês sejam eternamente felizes", comentou uma fã. "Começaram outro dia!!!!! Que os céus os abençoe, relacionamento é pra gente grande, tem que lutar muita pra dar certo! Amo esses dois!!!", comentou a atriz Elizabeth Savala.

Confira as declarações dos atores:

