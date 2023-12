Após casamento secreto, Larissa Manoela mostra mini lua de mel

Dias após casamento secreto, Larissa Manoela mostra primeiro registro de sua viagem de mini lua de mel com o ator André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela e seu marido, o ator André Luiz Frambach, já estão curtindo a viagem de lua de mel após alguns dias do casamento secreto que fizeram para selar seu amor. Nesta quinta-feira, 21, a famosa postou os primeiros cliques na rede social.

Em seus stories, a artista, que trocou alianças com o amado sem a presença dos pais, compartilhou alguns dos momentos que já viveram como recém-casados. A ex-SBT revelou que estão em uma pousada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

"Start nos post da mini lua de mel", falou a famosa sobre começar a publicar os registros da pequena viagem que estão fazendo para celebrar o casamento. Beijando o esposo, ela apareceu feliz curtindo o dia ensolarado.

No último final de semana, Larissa e André oficializaram a união em uma cerimônia extremamente restrita, que também não contou com a presença de familiares do ator. A irmã do artista usou suas redes sociais para revelar que não foi convidada ao evento: “Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu!”, brincou Camille Frambach.

Pais de Larissa Manoela falam sobre casamento secreto

Nesta terça-feira, 19, Silvana Taques e Gilberto Elias quebraram o silêncio e decidiram se manifestar sobre o casamento. Eles revelaram sua reação ao casório discreto através de um comunicado divulgado por seu advogado ao GShow. Evaristo Martins de Azevedo confirmou que eles não foram convidados e descobriram a cerimônia através das redes sociais.