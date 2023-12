Cunhada de Larissa Manoela reage ao casamento secreto: ‘Se amem’

Cunhada da atriz Larissa Manoela, Camille Frambach falou sobre o casamento secreto do seu irmão, André Luiz Frambach, com a atriz

Irmã do ator André Luiz Frambach e cunhada da atriz Larissa Manoela, Camille Frambach reagiu ao ver as fotos do casamento secreto deles. Em um post divertido nas redes sociais, ela contou sobre a alegria de ver os dois oficializarem a união e comentou sobre a surpresa dos fãs ao descobrirem que eles se casaram no final de semana.

“Socorro, meu irmão mais novo casou, tá! Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu! Me acabo de chorar! A felicidade de vocês é a coisa mais linda desse mundo! Se curtam muito, se amem, respeitem e continuem sempre parceiros como são. Amo vocês! E ganhei uma irmã mais nova oficialmente”, disse ela no stories do Instagram.

O casamento de Larissa e André aconteceu no dia 17 de dezembro, data em que eles completaram 1 ano de noivado. A cerimônia discreta aconteceu em um jardim e eles só revelaram a união no dia 18 de dezembro com um post nas redes sociais com as fotos do grande dia. “Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023", disseram na legenda.

O vestido de noiva de Larissa Manoela

O vestido de noiva de Larissa Manoela foi feito pelo estilista Lucas Anderi, que foi quem fez o vestido de debutante dela para a festa de 15 anos. Para o casamento, o look da noiva foi um vestido curto, estruturado e de manga comprida.

O modelito foi feito com tecido crepe na cor off-while, com recortes de alfaiataria, mangas bufantes, saia estruturada e um grande laço nas costas. O vestido foi confeccionado em apenas 30 dias, informou o estilista ao site Splash UOL. Para completar o visual, a noiva usou um arco com laço no cabelo e buquê de flores brancas.

