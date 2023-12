Marido de Larissa Manoela manda recado em novas fotos do casamento

Em novas fotos de casamento secreto, marido de Larissa Manoela escreve legenda falando sobre viver momento novo com a amada

Após se casarem secretamente, o marido de Larissa Manoela, o ator André Luiz Frambach, postou novas fotos da cerimônia nesta terça-feira, 19, dois dias depois de terem trocado alianças sem contar ao público.

Na rede social, eles compartilharam mais cliques do momento discreto e o amado da famosa aproveitou para escrever uma legenda falando sobre o novo momento que estão vivendo. Afinal, após turbulências envolvendo a família da esposa, agora eles iniciam um novo ciclo.

“Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz”, disse André Luiz Frambach na legenda dos registros deles se amando no altar da cerimônia, que aconteceu no dia 17, de maneira secreta.

É bom lembrar que eles ficaram noivos há um ano. O pedido de casamento aconteceu em dezembro de 2022 durante uma viagem deles para Fernando de Noronha. O namoro dos atores foi assumido em julho de 2022.

Leia também:Sonia Abrão debocha do casamento de Larissa Manoela: "Não diga que não avisei"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

O vestido de noiva de Larissa Manoela

O vestido de noiva de Larissa Manoela foi feito pelo estilista Lucas Anderi, que foi quem fez o vestido de debutante dela para a festa de 15 anos. Para o casamento, o look da noiva foi um vestido curto, estruturado e de manga comprida.

O modelito foi feito com tecido crepe na cor off-while, com recortes de alfaiataria, mangas bufantes, saia estruturada e um grande laço nas costas. O vestido foi confeccionado em apenas 30 dias, informou o estilista ao site Splash UOL. Para completar o visual, a noiva usou um arco com laço no cabelo e buquê de flores brancas.

++ Indireta? André Luiz Frambach usa gravata com desenho inesperado