Sonia Abrão debocha do casamento de Larissa Manoela: "Não diga que não avisei"

Sonia Abrão debocha do casamento de Larissa Manoela e insinua que ela está sendo manipulada por André Luiz Frambach; veja o vídeo

A apresentadora Sonia Abrão deixou os fãs chocados nas redes sociais ao fazer comentários debochados sobre o casamento entre Larissa Manoela e André Luiz Frambach. No A Tarde é Sua, ela reagiu ao descobrir que os dois subiram ao altar.

“Oh, estou tão emocionada, nossa, uh, arrepiei”, debochou a apresentadora. Ela não viu verdade na união. “Eu acho tudo isso de ponta-cabeça”, disse ela. Convidados da atração fizeram críticas ao noivo da atriz que foram endossadas pela apresentadora.

"Não diga que não avisei. Tá tudo dominado", afirmou ela insinuando que ela está sendo influenciada pelo noivo. Ao ver as fotos, Sonia Abrão seguiu estranhando a união. "Eles colocaram como casamento mesmo? Foi ontem então e eles estão postando hoje", afirmou ela.

Veja o vídeo:

Como foi o casamento?

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach se casaram em segredo! Os dois oficializaram a união no último domingo, 17, sem alardes nas redes sociais e sem anunciar a data antes da celebração. Nas redes sociais, os dois mostraram as fotos do casamento nas redes sociais nesta segunda-feira, 18. Eles apareceram vestidos de noivos com looks brancos.

Ela apostou em um vestido curto com laço na parte de trás. Enquanto isso, ele surgiu com um terno branco e gravata borboleta."“Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser.” - 17/12/2023", disseram na legenda.

Quando Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro?

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro em julho de 2022 após especulações nas redes sociais. Desde então, os dois estão sempre justos e trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente", disse ela sobre seu namoro em entrevista na Revista CARAS.