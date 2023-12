Pais de Larissa Manoela reagem ao casamento secreto: 'Muito previsível'

Pais de Larissa Manoela revelam que não receberam convite para o casamento; advogado compartilhou a reação ao descobrirem a união secreta da filha

Na última segunda-feira, 18, a atriz Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores ao revelar que oficializou a união em uma cerimônia secreta com seu noivo, o ator André Luiz Frambach. A artista chegou a compartilhar um vídeo em que aparece andando sozinha até o altar, o que levantou especulações sobre a presença de seus pais no evento.

Nesta terça-feira, 19, Silvana Taques e Gilberto Elias quebraram o silêncio e decidiram se manifestar sobre o casamento. Eles revelaram sua reação ao casório discreto através de um comunicado divulgado por seu advogado ao GShow. Evaristo Martins de Azevedo confirmou que eles não foram convidados e descobriram a cerimônia através das redes sociais.

"A Larissa não convidou os pais, que ficaram sabendo da notícia na noite de ontem”, disse a equipe jurídica, que ainda revelou que os pais da artista não ficaram surpresos com o casamento: “Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse", finalizou o comunicado à imprensa.

Vale mencionar que aparentemente, Larissa e André oficializaram a união em uma cerimônia extremamente restrita, que também não contou com a presença de familiares do ator. A irmã do artista usou suas redes sociais para revelar que não foi convidada ao evento: “Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu!”, brincou Camille Frambach.

Apesar de terem ficado de fora da cerimônia, tanto a irmã, quanto a mãe de André Luiz usaram as redes sociais para comemorar o enlace: “Lindos!!! Muita luz. Esse vídeo traduz todos os sentimentos de vocês: vocês irradiam amor”, Giselle Frambach celebrou o casamento do filho através de comentários nas redes sociais da atriz.

A família de Larissa não interagiu com os posts sobre o casamento. Para quem não se lembra, Larissa está enfrentando uma crise na relação com seus pais desde que decidiu participar da administração de sua carreira. A atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens e decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais. Desde então, eles se afastaram.

Larissa Manoela revela os únicos convidados ao casamento:

Larissa Manoela e André Luiz Frambach casaram no dia 17 de dezembro, exatamente quando completaram 1 ano de noivado. A cerimônia discreta aconteceu em um jardim e eles só revelaram a união no dia 18 de dezembro com um post nas redes sociais com as fotos do grande dia: “Estamos simplesmente destinados a ser”, se declararam.

Nesta terça-feira, 19, o artista dividiu um registro inédito em que aparece ao lado dos únicos convidados para a cerimônia. Além da equipe de fotografia, André revelou que o evento contou com a presença de seus amigos de quatro patas. O ator se derreteu ao posar ao lado da esposa e de seus filhos pets; confira o registro da nova família de Larissa Manoela.