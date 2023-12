Após casamento secreto, Larissa Manoela ganha recado da sogra: “Muita luz”

Larissa Manoela recebeu mensagem sincera da mãe de André Luiz Frambach após compartilhar vídeo inédito de seu casamento discreto com o ator

Após surpreender seus seguidores ao revelar detalhes de sua cerimônia de casamento discreta na última segunda-feira, 18, a atriz Larissa Manoela recebeu um recado emocionante da mãe de seu marido, o ator André Luiz Frambach. Giselle Pfaltzgraff usou suas redes sociais para celebrar o enlace do filho e desejar muito amor aos recém-casados.

Larissa, que compartilhou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram exibindo detalhes inéditos do casório, recebeu uma mensagem amistosa da sogrinha: “Lindos!!! Muita luz”, disse Giselle em meio a muitos emojis de coração. A mãe do ator também comemorou: “Esse vídeo traduz todos os sentimentos de vocês: vocês irradiam amor”, ela escreveu.

Sogro de Larissa Manoela celebra casamento secreto - Reprodução/Instagram

Em seu perfil oficial no Instagram, Giselle, que vive longe dos holofotes e acumula pouco mais de 3.900 seguidores no Instagram, também compartilhou o vídeo da cerimônia, mas preferiu não legendar. Na sequência, a diretora de casting e produtora artística compartilhou algumas reflexões sobre religião e respeito, como costuma fazer.

Vale lembrar que o casamento dos atores aconteceu no dia 17 de dezembro, exatamente quando completaram 1 ano de noivado. A cerimônia discreta aconteceu em um jardim e eles só revelaram a união no dia 18 de dezembro com um post nas redes sociais com as fotos do grande dia: “Estamos simplesmente destinados a ser”, se declararam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa também divulgou um vídeo dos detalhes da cerimônia, em que exibe seu vestido curto, as alianças e a sua ida ao altar sozinha: “Nosso sonho real”, disse a atriz. Os pombinhos não revelaram se o casamento secreto contou com convidados, mas o casório parece ter sido extremamente íntimo e restrito apenas aos noivos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Até o momento, a família da artista não se manifestou sobre o casamento. Para quem não se lembra, Larissa está enfrentando uma crise na relação com seus pais desde que decidiu participar da administração de sua carreira. Recentemente, a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens e decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais.

Cunhada de Larissa Manoela reagiu ao casamento secreto:

A família de André Luiz Frambach está feliz da vida! Casada com Paulo Henrique Frambach, Giselle Pfaltzgraff tem outra filha além do artista, Camille Frambach. A diretora artística que trabalha na empresa da família contou sua reação ao ver registros do casamento secreto de seu irmão com uma de suas melhores amigas.

Em um post divertido nas redes sociais, ela contou sobre a alegria de ver os dois oficializaram a união e comentou sobre a surpresa dos fãs ao descobrirem que eles se casaram no final de semana: “Socorro, meu irmão mais novo casou, tá! Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu! Me acabo de chorar!”, Camille brincou e se declarou aos pombinhos.