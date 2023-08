Conheça a sogra de Larissa Manoela: Mãe de André Luiz Frambach trabalha com atores

Mãe de Larissa Manoela ofendeu família do noivo da atriz em mensagens vazadas

Os desentendimentos entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, ganharam uma nova proporção após mensagens da mãe da atriz ofendendo a família de seu noivo, André Luiz Frambach, serem divulgadas. Apesar disso, muitos ainda não conhecem a sogra da artista.

Giselle Pfaltzgraff é mãe de André Luiz e Camille Frambach. Bastante discreta quanto à vida pessoal, a sogra de Larissa Manoela acumula pouco mais de 3.600 seguidores no Instagram e tem mais de 380 publicações, divididas entre frases, reflexões e momentos com a família.

Ela trabalha como diretora de casting, ou seja, é responsável pela escolha de atores na fase de pré-produção de um filme, anúncio de publicidade ou até mesmo de uma peça de teatro. Ao lado da filha, ela trabalha na empresa ALMF Produções Artísticas.

Leia também:Além de Larissa Manoela, veja outros cinco famosos que também romperam com os pais

Casada com Paulo Henrique Frambach, ela não se pronunciou sobre as mensagens com cunho de intolerância religiosa da mãe de Larissa Manoela. Seu marido compartilhou uma reflexão nesta terça-feira, 22, que foi vista como uma resposta à ofensa.

No Dia dos Pais, ela compartilhou uma homenagem ao marido. "Obrigada Paulo Frambach por ser o companheiro, pai e amigo que sempre foi. Obrigada pela família linda que criamos. Te amo!", escreveu ela, em seu perfil oficial do Instagram.

Antes de ter a conversa exposta, Silvana concedeu uma entrevista à jornalista Chris Flores, que foi exibida no último domingo, 20, no SBT. Bastante emocionada, a mãe de Larissa Manoela afirmou que não conhece mais a filha.

"Não é a Larissa, não é essa a educação que a gente deu, não é isso que ela viveu. Não é ela. Eu acho que todo o amor, todo o carinho, tudo o que nós fizemos pra ela, tá dentro dela. É chocante, triste, desesperador você ouvir da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, acompanhou… da maneira com que tudo está acontecendo."

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DA SOGRA DE LARISSA MANOELA NO INSTAGRAM: