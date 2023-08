Além de Larissa Manoela, veja outros cinco famosos que também romperam com os pais

Larissa Manoela contou detalhes do afastamento dos pais em entrevista ao Fantástico neste domingo, 13

A atriz Larissa Manoela se tornou assunto na noite deste domingo, 13, após conceder uma entrevista ao Fantástico, na Globo, sobre o rompimento da relação com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A artista não é a primeira a expor por um relacionamento difícil com os patriarcas da família. Confira a seguir outros cinco famosos que passaram pelo mesmo.

O ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela , é um dos famosos que integra a lista. No ano de 2020, ele acusou seu pai, Roberto Costa, de se apropriar indevidamente de parte de sua riqueza e entraram em uma briga judicial. O ex-Carrossel já acusou o pai de ser alcóolatra e de ter agredido sua mãe. Em 2018, os dois foram vistos trocando socos.

Ainda no Brasil, o surfista Gabriel Medina também teve um conflito com a família exposto. Após se casar com a modelo Yasmin Brunet, o atleta começou a se afastar da mãe, Simone Medina, e do padrasto, Charles Saldanha. Ele teria percebido que os dois controlavam demais sua vida, e descoberto que sua mãe ganhava uma pequena fortuna sem ter sido acordado.

O atleta ainda se reaproximou do pai, Claudinho. Atualmente, mesmo após o divórcio da modelo, que aconteceu no ano passado, 2022, Medina ainda não se reaproximou da família, nem se pronunciou sobre os boatos envolvendo sua relação com a mãe.

No mundo das celebridades internacionais, a atriz Jennette McCurdy tornou sua relação abusiva com a mãe, Debra McCurdy, pública ao lançar o livro I'm glad my mom died (Estou feliz que a minha mãe morreu, em português). A estrela do seriado iCarly revelou que sua mãe era narcisista e que abusou dela emocional e fisicamente.

Outro caso que ficou bastante conhecido foi o de Britney Spears. A artista viveu sob tutela do pai, Jamie Spears, por 13 anos, em que todas as decisões de sua vida eram tomadas por ele. Em 2021, o movimento #FreeBritney ganhou ainda mais força e a tutela foi encerrada. No entanto, os filhos da cantora, Jayden James e Sean Preston, cortaram relações com ela.

Beyoncé também entra na lista dos famosos com problemas familiares. Em 2011, ela acusou seu pai, Mathew Knowles de desviar dinheiro de seus shows. O empresário negou as acusações e afirmou que o rombo no orçamento seria culpa da Live Nation, ex-produtora da filha. Atualmente, ele segue sendo empresário da artista.

