Ex de Larissa Manoela critica a atriz após exposição na TV: "Passei por cima"

Ex de Larissa Manoela critica declarações expostas pelo programa da Globo; veja o que ele disse

O ator Thomaz Costa, que participou recentemente do reality A Fazenda, criticou a atriz Larissa Manoela por expor publicamente detalhes da disputa na Justiça com os pais. Em um longo desabafo publicado nesta segunda-feira, 14, ele diz que passou por um momento difícil.

Ex-namorado de Larissa Manoela, ele também começou a carreira muito cedo e foi cuidado pelos pais. "Eu me identifico com essa questão. Passei por situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando era criança, a gente começou a trabalhar muito cedo", declarou.

O ator contou que todo o dinheiro que recebeu também ficou com os pais. "Todo o dinheiro que eu ganhei dos meus nove aos 18 anos, não vi em momento nenhum. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente. Comecei do zero", afirmou.

Só que Thomaz Costa disse que a atriz não deveria ter exposto tudo publicamente. "Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles erraram, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram isso tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente".

Thomaz Costa dá opinião sobre polêmica envolvendo Larissa Manoela e seus pais e defende que a culpa não é deles. pic.twitter.com/sCkvPjlFfx — Central Reality (@centralreality) August 14, 2023

O que dizem os pais de Larissa Manoela?

Em uma nota enviada ao Fantástico, os pais negaram as afirmações de Larissa Manoela. “Também não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia, primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”, informaram.

Em outro trecho, os pais da atriz falaram sobre a notificação extrajudicial para assinarem documentos. “Distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles apresentando seu desejo de sair das empresas foram assinadas por ela no último dia 27 de julho de 2023, e efetivamente recebidas pelos pais somente em 2 de agosto, portanto, há apenas dez dias, sendo que, as respectivas notificações dão aos pais os prazos de 30 e de 60 dias para as providências legais para tanto”, informaram