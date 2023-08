Contratos, fortuna de R$ 18 milhões e áudios: tudo o que Larissa Manoela contou no 'Fantástico'

Veja tudo o que Larissa Manoela contou no 'Fantástico'; pais também deram sua versão sobre o caso

A atriz Larissa Manoela deu uma entrevista reveladora ao Fantástico neste domingo, 13. Na conversa com a repórter Renata Capucci, a estrela surpreendeu os fãs ao revelar que a disputa por seu patrimônio chegou ao fim. Aos 22 anos, ela decidiu abrir mão de tudo o que conquistou. Mas essa não foi a única revelação da artista.

Conflitos começaram há quatro anos

Na conversa, Larissa Manoela esclareceu que a relação com os pais está estremecida há pelo menos quatro anos, quando decidiu começar a se envolver mais em seus negócios. Após atingir a maioridade, a estrela acreditava que era hora de assumir sua independência.

“A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos", disse ela muito emocionada e preocupada m seu futuro.

Drama não tem relação com o noivo, André Luiz Frambach

Na conversa, a atriz ainda desmentiu boatos envolvendo o noivo, André Luiz Frambach. “Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", declarou a artista.

“Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida”, disse ela alegando que sua decisões foram tomadas sem interferências externas.

Larissa Manoela vivia no escuro

No relato, a atriz conta que mesmo colecionando trabalhos na televisão, teatro e cinema, ela ainda precisava pedir o básico para os pais. “Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”, conta.

Ela então expôs um áudio no qual a mãe se nega a abrir mão de sua fortuna ou a dar mais controle de suas finanças. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz a mãe no áudio.

Até compras simples eram controladas

Larissa Manoela disse que precisava comunicar os pais sobre cada gasto. “Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização”, revela.

Para comprovar seu ponto, ela exibiu uma troca de mensagens com o pai. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", pede ela em um áudio.

Esquema de 'holding' não dividia ganhos com Larissa Manoela

No momento mais polêmico, a atriz disse que só ficava com 2% dos ganhos com seus trabalhos. Ela disse que a empresa que foi aberta por Gilberto Elias e Silvana Taques mantinha 98% das cotas com os pais. Depois, eles abriram uma nova empresa, mas também mantiveram o controle total dos bens.

“Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim”, relata.

A artista expôs um áudio no qual a mãe diz que a relação entre as duas não seria mais próxima. “Porque eu vou ser bem sincera pra você , Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença”, diz a mãe no áudio.

Larissa Manoela tentou acordo

A artista contou que em março entrou na Justiça para tentar negociar um novo contrato, só que eles foram irredutíveis. Os pais aceitaram a divisão da empresa pela metade, mas pediram uma pensão milionária pelo prazo de 6 anos. "E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Eu falei: 'eu prefiro perder o empresário do que perder o meu pai'. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples", desabafa.

Larissa Manoela abriu mão de todo o patrimônio

Na conversa, a atriz disse que decidiu abrir mão dos R$ 18 milhões que foram conquistados até agora em sua carreira. Todo o valor ficará com os pais. Ela não vai brigar na justiça para tentar reaver o patrimônio.

“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais", pondera.

O que dizem os pais de Larissa Manoela?

Em uma nota enviada ao Fantástico, os pais negaram as afirmações de Larissa Manoela. “Também não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia, primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”, informaram.

Em outro trecho, os pais da atriz falaram sobre a notificação extrajudicial para assinarem documentos. “Distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles apresentando seu desejo de sair das empresas foram assinadas por ela no último dia 27 de julho de 2023, e efetivamente recebidas pelos pais somente em 2 de agosto, portanto, há apenas dez dias, sendo que, as respectivas notificações dão aos pais os prazos de 30 e de 60 dias para as providências legais para tanto”, informaram