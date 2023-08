Por que Larissa Manoela é comparada a Britney Spears? Entenda semelhança

Larissa Manoela revelou que abriu mão de fortuna de R$ 18 milhões de reais para finalizar batalha judicial contra os pais

A história de Larissa Manoela (22) e seus pais, Silvana e Gilberto, têm gerado uma alta repercussão nas redes sociais. A artista revelou ter abdicado de R$ 18 milhões para finalizar uma briga judicial com os familiares. O caso tem sido comparado com o da diva pop internacional Britney Spears.

As comparações envolvendo as celebridades aconteceram após Larissa ter revelado que tinha seu dinheiro controlado pelos pais. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, a atriz afirmou que precisava pedir autorização e dinheiro até mesmo para comprar uma água de côco na praia.

"Oi, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz ela em áudio transmitido durante a reportagem.

No Twitter, o nome de Larissa e Britney viraram destaque e se tornaram um dos assuntos mais comentados do momento. "Larissa Manoela é meio que a nossa Britney spears que colocou a boca no trombone né?", disse um a pessoa no Twitter. "Ja vimos isso com a Britney. Espero que ela tenha força, faça terapia e se livre desses pais tóxicos", disparou mais uma.

POR QUE CASO DE LARISSA MANOELA É PARECIDO COM O DE BRITNEY?

Britney Spears passou por uma situação parecida com a família. Isso porque ela tinha seu pai, Jaime Spears, como responsável pelo seu patrimônio e carreira. O controle, na verdade, virou uma intensa batalha judicial, a qual revelou atitudes abusivas.

Nos últimos anos, Britney expôs detalhes de sua relação familiar, deixando fãs impressonados. A partir disso surgiu o movimento "Free Britney" (Libertem a Britney, em tradução), o qual admiradores demonstravam apoio à artista.

Em 2021, a cantora contou que foi drogada, forçada a realizar shows sem sua vontade, impedida de ver seus filhos e também não tinha controle de seu faturamento milionário. O relato foi o suficiente para naquele mesmo ano, ela finalmente conseguir se libertar da tutela do pai.

Depois de finalizar o processo, Britney usou o Instagram para fazer um desabafo com os fãs. Ela confessou que, pela primeira vez, estava feliz em realizar uma atividade simples do cotidiano, como sacar o próprio dinheiro em um caixa eletrônico - algo que ela nunca teve acesso.

"Tão estranho… meu rosto está super branco aqui nesta foto️! Nunca vi assim antes! Enfim, faz tempo que não falo com meus papais! Mas Brit tem uma boa notícia bem especial: este ano eu consegui pegar dinheiro pela primeira vez com meu cartão no caixa eletrônico! Po***, devo dizer como é não fazer mais parte do programa de tratamento de escravos e como isso mudou minha vida! Adivinha??? Agora também posso ir a SPAs!", contou.

