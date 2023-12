Pai de Larissa Manoela faz desabafo: ‘Palavra triste’

Pai de Larissa Manoela faz desabafo sobre saudade poucos dias após a única filha anunciar que se casou sem convidar os pais

Pai da atriz Larissa Manoela, Gilberto fez um desabafo nas redes sociais por meio de mensagem enigmática. Nesta sexta-feira, 22, ele compartilhou um texto sobre saudade em seu perfil no Instagram apenas alguns dias após sua única filha se casar com o ator André Luiz Frambach sem convidar os pais.

A mensagem compartilhada por Gilberto dizia: “Definir saudade? Não consigo. É um dos sentimentos mais avassaladores que existem. Como se descreve o vazio? O silêncio? A ausência? O pedaço de nós que se ausentou?”. Enquanto isso, na legenda, ele escreveu: “Saudades, palavra triste quase vai um grande amor! Igual a um passarinho que partiu depois de beijar a flor”.

Vale lembrar que Larissa Manoela e André Luiz se casaram no dia 17 de dezembro em uma cerimônia discreta e intimista no Rio de Janeiro. Eles só anunciaram a união no dia seguinte, quando postaram fotos nas redes sociais do grande dia. Pouco depois, os advogados dos pais dela informaram que eles não foram convidados para o casamento da única filha.

"A Larissa não convidou os pais, que ficaram sabendo da notícia na noite de ontem”, disse a equipe jurídica, que ainda revelou que os pais da artista não ficaram surpresos com o casamento: “Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse", finalizou o comunicado à imprensa.

Lua de mel de Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela e seu marido, o ator André Luiz Frambach, já estão curtindo a viagem de lua de mel após alguns dias do casamento secreto que fizeram para selar seu amor. Nesta quinta-feira, 21, a famosa postou os primeiros cliques na rede social.

Em seus stories, a artista, que trocou alianças com o amado sem a presença dos pais, compartilhou alguns dos momentos que já viveram como recém-casados. A ex-SBT revelou que estão em uma pousada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

"Start nos post da mini lua de mel", falou a famosa sobre começar a publicar os registros da pequena viagem que estão fazendo para celebrar o casamento. Beijando o esposo, ela apareceu feliz curtindo o dia ensolarado.