Saiba quanto custa o macacão justíssimo de Simone Mendes

Simone Mendes chamou atenção ao usar figurino justo em evento de Carlinhos Maia

A cantora Simone Mendes (39) arrancou elogios dos fãs ao surgir usando um macacão justíssimo para comparecer à Festa da Comida, na Casa da Barra. O evento foi produzido pelo humorista Carlinhos Maia (32), em sua casa da Barra de São Miguel, em Alagoas.

"Tô pronta, preparada e querendo! Cheguei pra agitar a Casa da Barra", escreveu Simone na legenda da publicação em que mostrou o look para os fãs . Nos comentários, internautas não pouparam os elogios. "Perfeita", escreveu uma. "Maravilhosa", disse outra. "Padrão Mendes", apontou mais um.

De acordo com uma página de fãs dedicada aos looks da sertaneja, o modelo do macacão pode ser encontrado na Shein, site de compras internacionais. A peça de roupa ainda tem unidades para venda, e pode ser adquirida por R$84,90.

O macacão justíssimo está disponível apenas na cor vermelha, e os tamanhos variam do PP ao GG. Segundo do site, a peça é feita com um tecido sintético imitando couro, conhecido também como couro artificial ou couro sintético.

Esta não é a primeira vez que uma peça usada pela artista pode ser encontrada no site. Em julho deste ano, Simone chamou a atenção dos fãs ao aparecer com um macacão colado de gola alta em um show realizado em Garanhuns, Pernambuco.

O macacão roxo, considerado "embalado a vácuo", pode ser encontrado na plataforma de vendas Shein, como parte da coleção Shein SXY. O modelo está disponível em 10 cores e custa R$ 86,99. Já o cinto escolhido pela estrela é da grife italiana Gucci.

No site da marca Farfetch, loja de acessórios de luxo no Brasil, um modelo semelhante ao usado pela artista da música sertaneja chega a custar R$ 2.870. Outro modelo bastante parecido chega ao valor de R$ 3.963.

CONFIRA FOTO DE SIMONE MENDES VESTINDO MACACÃO JUSTÍSSIMO: