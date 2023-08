Conheça os estilistas de Simone Mendes; macacão da cantora rasgou em show

Simone Mendes usou figurino especial para sua apresentação na Festa do Peão de Barretos

Simone Mendes (39) divertiu os fãs com uma situação inusitada durante sua apresentação na Festa do Peão de Barretos, nesta quinta-feira, 17. O look escolhido para o show rasgou em cima do palco e sua performance precisou ser interrompida para ajustar o figurino.

A roupa foi feita especialmente para Simone Mendes passar o ar country em seu figurino. Em seu perfil do Instagram, o Stylist da cantora, Erick Maia, não poupou elogios para a artista. "A dona de Barretos chegou", escreveu ele mostrando uma foto da sertaneja pronta para subir ao palco.

O look foi feito por Isadora Barbozza, estilista e designer de São Paulo. Simone vestiu um macacão que aparentava ser feito de couro, na cor caramelo, bastante colado ao corpo com um decote na parte de cima e uma sobreposição de cintos em sua cintura.

Barbozza já fez outros looks para Simone e também acumula diversos famosos em seu currículo. Ela já desenhou peças para Eliana, Ludmilla, Cláudia Leitte e Deborah Secco, e compartilha as criações em seu perfil do Instagram, que já acumula mais de 100 mil seguidores.

A estilista aprendeu a costurar e desenhar sozinha, e contou ao G1 que sua origem foi bastante humilde. Nascida em Roraima, ela é filha de um ex-garimpeiro e de uma servidora pública, e antes de se manter apenas com seu trabalho, ela também exerceu a função de servidora pública.

Barbozza se formou em arquitetura na Universidade Federal de Roraima e fez um intercâmbio na Europa, onde aproveitou para estudar e se aproximar do mundo da moda. Ela já chegou a fazer vestidos que custavam R$ 12 mil.

CONFIRA FOTOS DO LOOK DE SIMONE MENDES PARA A FESTA DO PEÃO DE BARRETOS: