Que vergonha! Macacão rasga e Simone fica com tudo de fora em show

Macacão rasga e Simone fica com tudo de fora em show na Festa do Peão de Barretos; veja

A cantora sertaneja Simone divertiu os fãs e levou na esportiva uma situação inusitada que aconteceu em um show realizado na noite desta quinta-feira, 17. A artista contou com a ajuda da produção para corrigir a falha em seu figurino que a deixou em uma saia justa na frente de milhares pessoas que assistiam sua apresentação.

É que o macacão coladinho que ela usada rasgou em cima do palco. A apresentação na Festa do Peão de Barretos precisou ser interrompida. Sempre bem humorada, ela ficou com o bumbum de fora, o que rendeu gargalhadas no palco e do público.

A artista conseguiu contornar a situação quando um membro da produção trouxe um casaco que foi amarrado em sua cintura. O show então continuou normalmente e foi retomado até o fim, mostrando a garra da irma de Simaria.

Vale lembrar que a artista está em carreira solo há pouco mais de um ano. Ela assumiu todos os compromissos agendados após o fim da dupla com a irmã. Hoje, Simone segue estourada em todo o Brasil - seu primeiro hit solo, Erro Gostoso, é uma das músicas mais tocadas no ano.

Na última semana, a artista foi flagrada em outro momento inusitado e comoveu os fãs. Em uma sequência de cliques, Simone surge sorridente antes de iniciar a apresentação. Depois, a sertaneja protagonizou um momento emocionante e caiu no choro em cima do palco ao receber o carinho do público durante uma apresentação solo.

