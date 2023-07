Saiba quanto custou o macacão 'embalado a vácuo' de Simone Mendes

Simone Mendes chamou atenção ao usar figurino justo em novo show

A cantora Simone Mendes (39) chamou a atenção dos fãs no último domingo, 23, ao aparecer com um macacão colado de gola alta em um show realizado em Garanhuns, Pernambuco, e deixou seus fãs curiosos para saber quanto custou o look da artista.

Segundo uma página de admiradores de Simone Mendes , o macacão roxo, considerado "embalado a vácuo", pode ser encontrado na plataforma de vendas Shein, como parte da coleção Shein SXY. O modelo está disponível em 10 cores e custa R$ 86,99.

Já o cinto escolhido pela estrela é da grife italiana Gucci. No site da marca Farfetch, loja de acessórios de luxo no Brasil, um modelo semelhante ao usado pela artista da música sertaneja chega a custar R$ 2.870. Outro modelo bastante parecido chega ao valor de R$ 3.963.

A apresentação de Simone Mendes já conta com seu novo repertório do DVD Cintilante. Antes, a artista fazia parte da dupla Simone e Simaria, criada ao lado de sua irmã Simaria Mendes (41), que ainda não retornou aos palcos desde o fim da parceria.

Leia também:Simone Mendes arrasa ao usar macacão 'embalado a vácuo' em show

Em meados de janeiro, Simone Mendes contou, em entrevista à CARAS Brasil, sobre os primeiros passos de sua carreira solo. Na época, apenas um mês após ter gravado o novo DVD, ela classificou a experiência como a mais desafiadora de sua vida.

Na época, a cantora afirmou que a mudança também veio na equipe que trabalha e na sua postura nos palcos, em especial nos looks. A sertaneja contou que nunca foi muito ligada à moda. "Estou com uma equipe que está super me ajudando muito a acertar mais e errar menos."

CONFIRA FOTOS DE SIMONE MENDES USANDO O MACACÃO: