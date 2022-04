Cheia de estilo, Sasha Meneghel surge poderosa para o Coachella

Para marcar presença no Coachella, Sasha Meneghel apostou em conjuntinho estampado e esbanjou estilo

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 19h34

A modelo Sasha Meneghel (23) também está na Califórnia, nos EUA, aproveitando o Coachella.

Neste sábado, 16, a filha de Xuxa Meneghel (59) compartilhou fotos do look escolhido para o festival e chamou a atenção com tanto estilo.

Usando um conjuntinho estampado curto, Sasha Meneghel posou poderosa fazendo poses. "Hi coachella", disse ela na legenda do registro.

Nos comentários, os seguidores encheram a garota de elogios. "Gata demais", falou o marido João Figueiredo (22). "A mais linda", escreveram os fas.

Na última sexta-feira, 15, Anitta (26) agitou o primeiro dia do Coachella mostrando toda sua brasilidade.

Veja o look de Sasha Meneghel para o Coachella: