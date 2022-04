João Figueiredo e Sasha Meneghel curtem show de Justin Bieber em Orlando: ''Tão especial!''

João Figueiredo e Sasha Meneghel ficaram juntinhos curtindo um show do Justin Bieber em Orlando

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 14h22

Nesta terça-feira, 12, João Figueiredo (22) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado deSasha Meneghel (23) durante um show do Justin Bieber (28) que eles foram em Orlando.

O cantor publicou uma série de cliques onde ele aparece agarradinho com a amada, enquanto se divertiam muito durante o show, além de mostrar alguns vídeos da apresentação do artista canadense.

Na legenda, João falou com carinho do momento que viveu com a esposa: "QUE SHOW, QUE DIA! foi tão especial ouvir essas músicas que fazem parte da nossa história, do seu lado e ao vivo. Te amo Sasha!"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que demais!", disse um. "Meu Deus! Que lindos!", falou outro. "Que sonho!", escreveu um terceiro.

Confira os registros que João Figueiredo fez ao lado de Sasha Meneghel durante o show de Justin Bieber em Orlando: