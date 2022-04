Sasha Meneghel curte parque com o marido, João Figueiredo, em Orlando: ''Que lindos!''

Modelo Sasha Meneghel postou série de fotos com o marido, João Figueiredo, em parque temático nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 12h03

O casalzão Sasha Meneghel (23) e João Figueiredo (22) estão aproveitando alguns dias de descanso nos Estados Unidos!

Em Orlando, os dois resolveram curtir o último dia da viagem em parque da Universal. Em seu feed no Instagram, na terça-feira, 12, a filha de Xuxa Meneghel (59) abriu um álbum de fotos da diversão ao lado do marido. Usando uma jardineira, a loira foi elogiada pelos seguidores e chegou até a ser comparada com a mãe.

"Eu amo isso aqui", escreveu Sasha Meneghel na legenda da publicação.

"Lindos", disse Priscilla Alcantara nos comentários. "Que lindos", exaltou uma seguidora. "Está tão linda, Sa! Cada dia mais parecida com a Rainha!!! Meu amor pela Rainha estendo a você sempre!!!", comparou outro. "Linda de viver!", se derreteu mais uma.

João também compartilhou momentos do passeio e revelou que os dois já tem outro destino: "Nosso último dia em Orlando, não podia ser diferente! Qual será o próximo destino? (palpites nos comentários, quero ver quem acerta)".

Sasha Meneghel e João Figueiredo curtem show de Justin Bieber

João Figueiredo contou como foi a noite especial com a amada em show de Justin Bieber (28). "Que show, que dia! Foi tão especial ouvir essas músicas que fazem parte da nossa história, do seu lado e ao vivo. Te amo, @sashameneghel. Nós somos muito gratos por todas as pessoas especiais que fizeram esse momento ser possível", disse ele.

Vale lembrar que Sasha e João se casaram em maio de 2021.

Confira as fotos da viagem de Sasha Meneghel e João Figueiredo:

