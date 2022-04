No primeiro dia de Coachella, Anitta mostrou toda sua brasilidade colocando paredão no palco e usando um look com as cores da bandeira do Brasil

O Brasil chegou ao deserto da Califórnia!

Na última sexta-feira, 15, Anitta (29) se apresentou em um dos maiores festivais de música do planeta, o Coachella, levando toda sua brasilidade para uma multidão em Palm Springs.

Durante seu show, a cantora mostrou o Brasil desde o início, chegando na apresentação em cima de uma moto e projetando paisagens de favelas no palco. Além disso, um paredão de baile funk fez parte do cenário que foi assinado por Joe Rohde, o mesmo do Animal Kingdom da Disney.

No repertório, sucessos brasileiros e gringos da artista, entre eles Vai Malandra, Rave de Favela, Bola Rebola, Movimento da Sanfoninha, Envolver e Girl from Rio, agitaram os fãs. Os rappers Snoop Dogg (50) e Saweetie (28) cantaram com Anitta seus sucessos Onda Diferente e Faking Love, respectivamente. O DJ Diplo (43), que fez Sua Cara em parceria com a funkeira, também subiu ao palco.

Em certo momento, o corpo de baile de Anitta chegou a receber 40 bailarinas no palco, simultaneamente!

Os figurinos também foram o ponto alto do show! Anitta contou com três trocas de looks, todos assinados por Fausto Puglise, e entre eles, usou um com as cores da bandeira do Brasil.

A apresentação de Anitta no Coachella, adiado por conta da pandemia, era esperado há 2 anos! Desde 2019 quando foi anunciada para o festival, ela veio gerando grandes expectativas.

O show acontece logo após o lançamento mundial de Versons of Me, álbum da artista que celebra todas as suas facetas musicais. No próximo dia 22, Anitta deve reprisar o show, no segundo final de semana do festival.

Confira alguns cliques de Anitta arrasando no palco do Coachella:

Mostrando toda sua brasilidade, Anitta agita primeiro dia de Coachella. Crédito: @simplyyyg

