Xuxa Meneghel comemora aniversário de 64 anos do amigo Pedro Bial: ''Minha pedra branca''

Apresentador Pedro Bial completou 64 anos e recebeu homenagem especial da amiga Xuxa Meneghel na web

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 10h57

O apresentador Pedro Bial (64) completou mais um ano de vida na segunda-feira, 29!

Nas rede sociais, o jornalista recebeu uma bela homenagem da amiga Xuxa Meneghel (59).

Em seu perfil no Instagram, a rainha dos baixinhos publicou cliques ao lado do comandante do Conversa com Bial, que dirige o documentário sobre a vida de Xuxa para o Globoplay, e declarou seu amor e admiração pelo artista.

"Pedro Bial (minha pedra branca). Só para não perder o costume… Te adoro. Desejo do fundo do meu coração que você seja imensamente feliz… e toda sua família", disse a loira na legenda da postagem.

"Vocês são pessoas abençoadas", "Amizade linda!", "Ah seus maravilhosos, amo", "Ansioso por esse documentário.... parabéns pra ele", "Dois ícones!! Adoooooro", disseram alguns seguidores nos comentários.

Pedro Bial ganha declaração da esposa, Maria Prata

Pedro Bial também recebeu homenagem da esposa, Maria Prata. No Instagram, a comunicadora compartilhou registros em clima de romance ao lado do amado, com quem é casada desde 2015, em que aparecem trocando beijos, e com as filhas do casal, Laura, de 3 anos, e Dora, de pouco mais de um aninho.

"Ainda vou te beijar, te beijar, quando você tiver 64! Viva esse cara incrível! Parabéns, meu amor", se derreteu Maria.

Confira homenagem de Xuxa Meneghel para Pedro Bial: