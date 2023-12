Zezé Di Camargo manda recado para Wanessa: 'Você é justa'

No aniversário de Wanessa Camargo, Zezé Di Camargo manda recado e exalta caráter da filha; cantor prometeu sempre protegê-la

No aniversário de Wanessa Camargo nesta quinta-feira, 28, o cantor Zezé Di Camargo fez questão de mostrar todo seu amor pela herdeira mais velha. Em sua rede social, o sertanejo postou um clique ao lado dela e falou sobre suas virtudes.

Após polêmicas na família, envolvendo sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, o artista mandou um recado para sua primogênita que está completando 41 anos. Zezé Di Camargo fez questão de enaltecer como ela é justa e verdadeira.

"Filhos são coisas abençoadas na vida da gente. E você como primogênita, tem provado nesses tempos o quão você é justa, verdadeira, talentosa e guerreira. Vou ser sempre seu protetor e amigo. Você é corajosa, não tem medo de nada! Te desejo, um aniversário abençoado e uma vida toda cheia de alegria. Te amo e feliz aniversário minha filhona. Não esqueça que você tem aqui um pai pra o q der e vier!", escreveu ele para a cantora.

Vale lembrar que o sertanejo passou Natal na fazenda com alguns de seus familiares e de Graciele Lacerda. A influenciadora já havia falado que eles priorizariam as mães dele. Já Zilu Camargo cancelou sua vinda ao Brasil nas datas por conta das polêmicas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Zilu Camargo cancela Natal no Brasil

A empresária Zilu Camargo comentou sobre a decisão de ter cancelado o Natal com seus filhos no Brasil. Em sua rede social, a mãe de Wanessa Camargo contou que iria para a casa da cantora, mas que após os últimos acontecimentos na família resolveu ficar nos EUA.

Depois a nora, esposa de Igor Camargo, ter exposto o fake de Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, a empresária falou que ficou de cama e mandou um recado sobre a decisão de cancelar as festas de fim de ano.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

"A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", disparou.