Angustiada, Zilu Camargo fica de cama após briga familiar: "Orem por mim"

Zilu Camargo fica de cama após briga familiar; empresária disse que doença crônica voltou e a obrigou a ficar de repouso absoluto

A empresária Zilu Godói desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira, 15, ao contar que foi está de cama após a briga familiar envolvendo seus filhos e a noiva de seu ex-marido, Zezé di Camargo.

Ela contou que estava em repouso após a volta das dores causadas pela Herpes Zoster, uma doença causada por vírus que pode se tornar crônica. Abatida, ela disse que não está bem.

"Sabe o que eu fiz agora? Estou aqui [deitada]. Acabei de chegar do médico, levei o Bilu para dar uma passeada, vim [para casa], coloquei pijama, entrei debaixo do edredom porque estou meio malzinha, minha Herpes Zoster atacou", declarou ela.

Ao final, a empresária esclareceu que está abalda com os recentes acontecimentos familiares. "Minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família, com todas essas notícias, com tudo o que está acontecendo", declarou.

A empresária ainda disse que sofre por estar longe dos filhos. "Eu fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca, fico muito triste, triste mesmo. Eu queria muito estar no Brasil agora para passar o Natal e o Ano Novo com meus filhos, mas com todos esses problemas, acabei resolvendo não ir. Com isso, a imunidade caiu, fiquei mal, tomando uns remédios muito fortes, isso acaba com a minha saúde, fico fraca. Vou ficar na cama. Orem por mim, estou precisando muito de oração", afirmou.

Na última semana, Zilu Godói declarou apoio para o filho, Igor Camargo. "Que orgulho de você meu filho, com sua atitude de homem. Te amo!", escreveu a famosa ao publicar o vídeo do jovem defendendo sua noiva, Amabylle Eiroa.

No domingo, 10, Graciele Lacerda admitiu ter criado um perfil fake, mas nega ter sido a autora dos comentários contra Zilu Camargo e outras pessoas da família Camargo. Segundo a musa fitness, ela e Wanessa estão em busca do culpado.

Com cara de choro, Graciele Lacerda se pronuncia

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular neste domingo, 10, que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo.

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.