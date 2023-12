Zilu Camargo dá indireta sobre cancelar Natal com os filhos: 'Descoberta'

Após polêmicas envolvendo seus herdeiros, Zilu Camargo dá recado sobre não passar mais as festas de fim de ano com a família no Brasil

A empresária Zilu Camargo comentou sobre a decisão de ter cancelado o Natal com seus filhos no Brasil. Em sua rede social, a mãe de Wanessa Camargo contou que iria para a casa da cantora, mas que após os últimos acontecimentos na família resolveu ficar nos EUA.

Depois a nora, esposa de Igor Camargo, ter exposto o fake de Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, a empresária falou que ficou de cama e mandou um recado sobre a decisão de cancelar as festas de fim de ano.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

"A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", disparou.

Leia também:Zilu Camargo apoia o filho, Igor Camargo: 'Atitude de homem'

Com cara de choro, Graciele Lacerda se pronuncia

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular neste domingo, 10, que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo.

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.