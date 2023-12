Graciele Lacerda fala sobre Natal sem os filhos de Zezé: 'Priorizando'

Após Zilu Camargo cancelar Natal com os filhos, Graciele Lacerda fala sobre como será seu Natal com Zezé Di Camargo depois de polêmicas familiares

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, foi questionada sobre como será o Natal da família após ela admitir que criou um perfil fake que fez comentários para os herdeiros do cantor. Neste domingo, 17, ela respondeu uma internauta em sua rede social.

Ao postar fotos de seu look do dia para acompanhar o sertanejo em mais um show, a influenciadora, que perdeu contrato após a conta fake ser decoberta, recebeu um questionamento sobre o Natal com os filhos do famoso.

Dias depois de Zilu Camargo revelar que cancelou o Natal no Brasil por conta das polêmicas na família, Graciele Lacerda então respondeu. "O Natal nosso será como todos os anos. Priorizando nossas mães. O Zezé quer passsar com a mãe dele. Aproveitar enquanto temos elas. E os filhos escolhem onde eles querem passar", explicou ela.

Nos últimos dias, a influenciadora refletiu sobre o momento difícil que está passando. "Nos momentos de inquietude, ora! Eleva o teu pensamento ao alto e lembra que nada acontece por acaso. Até a tua tormenta tem um motivo, nem que seja para ganhar mais paciência e entender que tudo o que se vive são fases e aprendizado!", disse ela.

Zilu Camargo cancela Natal no Brasil

A empresária Zilu Camargo comentou sobre a decisão de ter cancelado o Natal com seus filhos no Brasil. Em sua rede social, a mãe de Wanessa Camargo contou que iria para a casa da cantora, mas que após os últimos acontecimentos na família resolveu ficar nos EUA.

Depois a nora, esposa de Igor Camargo, ter exposto o fake de Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, a empresária falou que ficou de cama e mandou um recado sobre a decisão de cancelar as festas de fim de ano.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

"A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", disparou.