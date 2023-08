Sem a família, Simaria comemora aniversário da filha com festa simples

Filha de Simaria comemora aniversário com festinha simples em casa com amiguinhos

A filha de Simaria Mendes, Giovanna, completou 11 anos de vida e ganhou uma festinha em sua mansão em São Paulo. Nesta sexta-feira, 04, a cantora compartilhou um vídeo e mostrou a reunião simples que montou em casa para a primogênita receber alguns amiguinhos.

No registro, a irmã de Simone Mendes exibiu os doces e bolo da herdeira mais velha. A famosa optou por algo caseiro, sem tema exatamente definido, mas com detalhes bem delicados com borboletas e cores claras.

"Minha filhinha! Você a princesa mais linda do universo todinho! Esse sorriso lindo, encantador e inocente me dá a certeza que fiz a coisa certa. Ver você e seu irmãozinho felizes, não tem fama, sucesso, dinheiro no mundo que pague", disse Simaria.



"Amo te ver crescer, criar laços das coisas mais simples da vida comigo. Minha filha, feliz aniversário, meu amor mais lindo, você será uma grande mulher de Deus aqui na terra. Eu te amo com toda força que há em mim e olha que é muita hein! Deus te guarde, te governe, te ilumine, amém!", declarou-se ela.

No vídeo, apareceu apenas Simaria Mendes, a aniversariante Giovanna, o filho mais novo da cantora, Pawel e alguns amiguinhos deles. Simone Mendes não foi vista na comemoração. É bom lembrar que ela e Kaká Diniz celebraram o aniversário do filho mais velho, Henry Diniz, com um festão luxuoso nesta quinta-feira, 03.

Afastada dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, recentemente, a cantora postou frases enigmáticas em sua rede social. Durante um evento, a artista surpreendeu ao dar uma declaração sobre o sucesso de Simone Mendes com a música Erro Gostoso.

Apesar do fim polêmico da dupla e de boatos de não estarem mais próximas, Simaria saiu com os filhos de Simone para um passeio no shopping.

Veja como foi a festa da filha de Simaria:

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do término da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

