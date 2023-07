Indireta?! Simaria posta frases enigmáticas nas redes sociais: 'Ser feliz me consome'

Simaria faz posts com reflexões após revelações feitas pelo ex-marido: 'Não tenho tempo para mais nada'

A cantora Simaria surpreendeu seus fãs ao postar mensagens enigmáticas nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, ela compartilhou frases que teriam sido vistas como indiretas pelos internautas. Isso porque o nome dela circulou pela internet nos últimos após declarações do seu ex-marido, Vicente Escrig, sobre a época do casamento deles.

Em um post nesta sexta-feira, 14, Simaria compartilhou uma frase de Clarice Lispector. “Sextou meus amores. 'Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito'”, afirmou ela com uma selfie no post.

Antes disso, a morena compartilhou outra mensagem. “Por maior que seja a sua dor, pare de reclamar agora e agradeça. Vamos levantar esse astral, bilús! Final de semana está chegando”, declarou. Além disso, ela também disse: “Prefira o sorriso, faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Dê risada de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. Seja feliz hoje”.

Sextooou meus amores 🤍✨ Não tenho tempo pra mais nada, ser feliz me consome muito. (Clarice Lispector) pic.twitter.com/9oURnXOY7q — Simaria (@simaria) July 14, 2023

Por maior que seja a sua dor, pare de reclamar agora e agradeça. 🙌✨ Vamo levantar essa astral bilús!! Final de semana tá chegando.. pic.twitter.com/RpMe1ijToV — Simaria (@simaria) July 13, 2023

😃✨ Prefira o sorriso, faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Dê risada de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. Seja feliz hoje! pic.twitter.com/kZaNV86ewZ — Simaria (@simaria) July 13, 2023

O que o ex-marido de Simaria falou nesta semana?

De acordo com o colunista Leo Dias, Vicente Escrig, que é o ex-marido de Simaria, fez revelações em seu livro, chamado Até Que a Mentira Nos Separe. A publicação ainda não foi lançada, mas o jornalista teve acesso a alguns trechos. Em uma parte, ele diz que apanhou dela.

Segundo Vicente, ela gostava que eles deixassem os fios compridos, pois, para ela era muito bonito visualmente. O empresário então irritou Simaria ao levar os filhos para cortarem as madeixas. Ao ver o resultado, a artista teria ficado furiosa. "A seguir, gritos sem filtro. O pequeno, logo caiu no choro, sem entender [...] Uma reação tão violenta e brusca", diz o relato. "A festa estava servida. Tristemente para as crianças, claro, que sempre são as mais atingidas [...] Até que, do nada, ela começou a bater no marido. 'Rodolfa', totalmente frustrada, respondeu na frente dos filhos com o pior dos xingamentos que podem ser ditos para alguém", falou.