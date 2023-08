Simone Mendes e Kaká Diniz celebram aniversário do filho: 'Meu sonho'

Com fotos inéditas, Simone Mendes e Kaká Diniz comemoram mais um ano de vida do primogênito, Henry Diniz

O filho da cantora Simone Mendes com o empresário Kaká Diniz, Henry Diniz, está fazendo aniversário. Nesta quinta-feira, 03, a sertaneja e o amado fizeram declarações para o herdeiro mais velho.

Na rede social, eles publicaram cliques cheios de amor ao lado do primogênito, de 9 anos. Simone Mendes exibiu momentos inéditos do garoto. Brincando com a irmã caçula, Zaya, ou curtindo com a mãe, Henry apareceu esbanjando fofura.

"Hoje é dia do primeiro amor da minha vida. Meu filho, através de você eu recebi uma das maiores bênçãos. Um filho querido, dedicado, com um coração de ouro e carinhoso; você é o meu sonho realizado, minha alegria, meu amor eterno. Agradeço todos os dias ao Senhor, e a Ele peço que o cuide, proteja na minha ausência. Feliz aniversário, meu amor! Te amo", escreveu a famoso.

O esposo dela também fez uma longa declaração. "Dentre as coisas mais lindas que eu poderia imaginar ter na vida, você foi além. Eu me esforço para ser o melhor para você, para te dar todo amor que você merece, mesmo sabendo que sempre eu posso fazer mais e mais. Você é puro meu filho, um menino “grande”, cheio de graça e de luz", iniciou.

"Quando me perguntam como é um amor de pai e filho, eu sempre respondo: é um amor que dói, e como dói te amar, porque é algo que me consome por dentro de tão especial, de tão incrível que é. Você foi meu primeiro amor de filho. Você é meu melhor amigo, mas mesmo eu sendo muito falho você tem alguém que tá disposto a dar a própria vida por você. Não sou imortal, mas a minha vida sempre estará disponível para se entregar pela nossa família. Você me encanta com seu olhar, me quebra com seu coração, me constrange com seu amor a Jesus, me engrandece quando diz que me ama. Eu sou babão, na mais pura infantilidade da palavra, mas como eu amo ser babão", falou em um dos trechos da carta.

Simone Mendes relembra infância sofrida e reflete sobre criação dos filhos: 'Doeu em mim'

Simone Mendes passou por momentos difíceis antes de lançar carreira como cantora sertaneja. A CARAS teve acesso à entrevista que a cantora concedeu para a apresentadora Eliana, na qual a artista relembrou sua infância sofrida e refletiu sobre a criação dos filhos: "Doeu em mim".

"Se eu falar para você que eu tive essa referência na minha infância, eu não tive, infelizmente, porque minha mãe deu aquilo que ela recebeu. Os meus avôs eram duros, não davam colo, carinho, mas eu acho que esse reflexo me fez virar uma chave na minha cabeça e dizer: ‘Eu não quero repetir isso’, porque doeu em mim. Eu quero que isso seja diferente e todos os dias eu faço diferente", compartilhou Simone Mendes para a apresentadora.