Com a filha, Simone Mendes passa batom e pequena rouba a cena com fofura

Filha de Simone Mendes passa batom escuro com a mãe e dá show de fofura; veja

A cantora Simone Mendes encantou ao mostrar um momento de sua vida pessoal nesta terça-feira, 20. Em seus stories, a famosa compartilhou vídeo curtindo um momento com a filha caçula, Zaya, de dois anos, e pessou dos limites da fofura ao exibir a herdeira usando batom.

Em casa, após vários dias de show, a artista contou que resolveu passar uma maquiagem logo de manhã. Além de pintar os olhos, a sertaneja ainda colocou um batom vermelho nos lábios e Zaya também quis ficar com os lábios pintados.

"A pessoa acorda, passa uma maquiagem e ainda bota um batom vermelho, eu mesma, ai a Zaya pediu pra passar batom", contou Simone Mendes ao mostra como a pequena ficou após passar um batom rosa.

Veja a filha de Simone Mendes de batom:

Ainda nesta segunda-feira, 19, Simone Mendes deu o que falar ao surgir com mais um look estiloso. Os fãs da cantora notaram a mudança do estilo dela para a carreira solo e foi muito elogiada pela transformação.

Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.