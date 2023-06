Simone Mendes não vai à festa junina dos filhos e lamenta: 'Saudades'

Seguindo carreira solo, Simone Mendes não consegue ir à festa junina dos filhos e lamenta ao ver foto deles na comemoração

A cantora Simone Mendes não conseguiu marcar presença na festa junina dos filhos. Neste sábado, 17, após se apresentar no São João de Petrolina, a artista compartilhou uma foto do marido, Kaká Diniz, com os herdeiros no evento e lamentou sua ausência.

Exibindo o empresário segurando a caçula, Zaya, no colo e Henry, ambos vestidos no traje junino, Simone Mendes se derreteu pelo retrato fofo do momento e lamentou por não poder estar junto por estar trabalhando.

"Eu aqui trabalhando recebo essa foto linda dos amores da minha vida! Saudades", disse a famosa que está seguindo carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o clique do trio. "Quando a mulher tem um Pai marido presente ela pode trabalhar tranquila", elogiaram o esposo da famosa. "Meu deus, que lindos", elogiaram outros.

Nesta sexta-feira, 16, Simone Mendes subiu no palco do São João de Petrolina em grande estilo. Para o show, a cantora apostou em uma combinação cheia de estilo e surpreendeu ao eleger uma blusa com transparência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.