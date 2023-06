Simone Mendes choca com mudança de estilo: 'Com Simaria eram roupas feias'

Com look estiloso, Simone Mendes choca com mudança de visual e fãs notam transformação

A cantora Simone Mendes vem dando o que falar com seus looks para se apresentar sozinha no palco. Seguindo carreira solo, desde o fim de sua dupla com a irmã, Simaria Mendes, a esposa de Kaká Diniz tem impressionado com as produções feitas para subir ao palco.

Nesta segunda-feira, 19, não foi diferente, quando a famosa compartilhou um clique usando um look preto e branco nada discreto. De body de couro sem alça e uma calça mais larga, Simone chamou a atenção ao surgir com os cabelos frisados.

"Na correria de ontem, não deu tempo de postar pra vocês o look! (Tô ficando viciada nisso hein miglos) esse é de ontem, pronta pro meu show de Ilhabela-SP! Foi incrível encontrar vocês", disse ela ao exibir a combinação deslumbrante.

Nos comentários da publicação, os internautas logo notaram o estilo arrebatador da musa. "Engraçado que quando ela estava com Simaria era umas roupas feias que misericórdia. Mas, agora está ficando mais linda ainda", observaram. "Rapaz, você tá botando pra torar nessas roupas viu, tô adorando", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Simone Mendes impressionou com o macacão escolhido para participar do Domingão Com Huck, programa que a fez chorar com uma surpresa emocionante. No sábado, 18, ela chamou a atenção ao eleger uma blusa transparente para um show no São João de Petrolina.

Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.