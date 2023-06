No Dia dos Namorados, Simone Mendes se declara para o marido: “Meu porto seguro”

A cantora Simone Mendes se declarou para o marido Kaká Diniz no Dia dos Namorados e encantou seus seguidores

Nesta segunda-feira, 12, o amor está no ar com a comemoração do Dia dos Namorados. Quem entrou no clima de romance foi Simone Mendes, a cantora compartilhou em seu Instagram uma declaração para seu marido Kaká Diniz.

A irmã e ex-dupla de Simaria surgiu em uma selfie ao lado do amado e escreveu uma legenda emocionante: “Meu namorado Kaká Diniz, te amo até a volta de Jesus! Você é minha coluna, meu porto seguro. Feliz dia pra gente”.

Nos comentários, Kaká se emocionou e respondeu à declaração da amada: “Te amo, minha vida! Conta comigo até o último dia aqui nessa terra pra te amar, pra cuidar de você e te carregar nas costas se for preciso. Lembre-se: ‘um sobe e puxa o outro sempre’. Te amo”.

Os seguidores de Simone adoraram as declarações e rasgaram elogios ao casal nos comentários! “Maravilhosos”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “O casal mais lindo e abençoado que eu já vi. Que Deus proteja sempre a união de vocês”. E uma outra admiradora elogiou: “Casal lindo, de verdade”.

Em seu Instagram, Kaká gravou um vídeo refletindo sobre a data especial e comentou: “Hoje, no Dia dos Namorados, é dia de declaração, dia de presente, dia de ‘Eu te amo’. Mas o Dia dos Namorados não é só 12 de junho, é todos os dias”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

Fofura!

Recentemente, Simone Mendes encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo do seu filho Henry. O menino de oito anos surgiu cantando uma das novas músicas da mãe e recebeu uma série de elogios.

"Eu e o meu cantor em mais um vídeo pra vocês! Quem já deu play em #ErroGostoso hoje?", escreveu Simone na legenda do vídeo que mostrou o talento do menino.