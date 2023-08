Simone Mendes comemora aniversário do filho com festa luxuosa; confira a decoração

Henry, filho de Simone Mendes e Kaká Diniz completou nove anos e ganhou uma festa luxuosa

Nesta quinta-feira, 3, Henry, o filho mais velho da cantora Simone Mendes e do empresário Kaká Diniz, completou nove anos de vida, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data especial com uma festa luxuosa.

A comemoração, que acontece em São Paulo, tem como tema carros esportivos, e na entrada tem alguns automóveis expostos. Já bolo e os docinhos personalizados da festa estão em uma mesa com formato de roda. A decoração foi assinada por Andrea Guimarães.

Confira as fotos da decoração luxuosa:



Detalhes da festa de aniversário de Henry - Fotos: Leo Franco/AgNews

Homenagem de aniversário

Simone Mendes e Kaká Diniz usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho, Henry, que completa nove anos nesta quinta-feira, 3. O casal também são pais de Zaya, que tem dois anos.

A cantora exibiu momentos inéditos do garoto brincando com a irmã caçula e se derreteu. "Hoje é dia do primeiro amor da minha vida. Meu filho, através de você eu recebi uma das maiores bênçãos. Um filho querido, dedicado, com um coração de ouro e carinhoso; você é o meu sonho realizado, minha alegria, meu amor eterno. Agradeço todos os dias ao Senhor, e a Ele peço que o cuide, proteja na minha ausência. Feliz aniversário, meu amor! Te amo", escreveu ela.

Depois foi a vez de Kaká se declarar. "Dentre as coisas mais lindas que eu poderia imaginar ter na vida, você foi além. Eu me esforço para ser o melhor para você, para te dar todo amor que você merece, mesmo sabendo que sempre eu posso fazer mais e mais. Você é puro meu filho, um menino “grande”, cheio de graça e de luz. Quando me perguntam como é um amor de pai e filho, eu sempre respondo: é um amor que dói, e como dói te amar, porque é algo que me consome por dentro de tão especial, de tão incrível que é."

"Você foi meu primeiro amor de filho. Você é meu melhor amigo, mas mesmo eu sendo muito falho você tem alguém que tá disposto a dar a própria vida por você. Não sou imortal, mas a minha vida sempre estará disponível para se entregar pela nossa família. Você me encanta com seu olhar, me quebra com seu coração, me constrange com seu amor a Jesus, me engrandece quando diz que me ama. Eu sou babão, na mais pura infantilidade da palavra, mas como eu amo ser babão", falou em um dos trechos da carta.