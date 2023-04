Poliana Rocha faz festa de Páscoa para as netas e é criticada: ''Tem preferência''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, faz festa de Páscoa para filhas de Zé Felipe e é acusada de tratar outros netos com diferença

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), recebeu novas críticas na rede social neste domingo, 09, ao compartilhar fotos curtindo a Páscoa com as netas, Maria Alice (1) e Maria Flor, filhas de seu herdeiro Zé Felipe (24).

Toda contente, brincando com as meninas em uma piscina de bolinhas e com pessoas fantasiadas de coelho, a mulher do sertanejo encantou ao exibir o momento cheio de amor com as netas. Mas, infelizmente, mais uma vez foi criticada por alguns internautas, que a acusaram e tratar os outros netos de maneira diferente.

"Um pouquinho do nosso domingo de Páscoa……….# família (algumas fotos sem qualidade)", disse ela ao exibir os registros do momento especial com as filhas de Virginia Fonseca (24).

Nos comentários da publicação, os internautas opinaram e criticaram Poliana sem saber o que realmente acontece na casa deles. "Não tem outras fotos dos outros netos, ainda diz que trata os filhos do Leo iguais ao Zé. Aham! Maior papo pra boi dormir", falaram. "De dez fotos, só duas com a Florzinha, ainda dizem que não têm preferência entre as duas", opinaram outros sobre haver preferência até entre as netas.

Após polêmica com Evaristo Costa, Poliana Rocha faz desabafo: ''Chateada''

A sogra de Virginia Fonseca, Poliana Rocha, compartilhou um desabafo após o comentário polêmico de Evaristo Costa (46) sobre o vídeo de sua neta, Maria Alice, preferindo o colo da babá ao da mãe na hora de tomar vacina.

Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Leonardo comentou ficar chateada em ver coisas negativas na internet. Influenciadora digital, ela pediu para o público usar o meio online para compartilhar coisas boas e não o contrário.

"Gente, eu acabei de acordar e na hora que eu entro aqui na internet, eu vejo tanta coisa ruim que me deixa extremamente chateada", iniciou lamentando.

"Eu às vezes não gosto de dar minha opinião, porque tá tao perigoso, porque você dá sua opinião, as pessoas interpretam de outro jeito, criam coisas na cabeça delas e que você acaba sendo julgada e vista de outro jeito, mas eu quero falar uma coisa pra vocês: vamos usar a internet a nosso favor, vamos usar pra mensagens positivas, vamos usar pra evoluir e crescer", pediu ela.

Após viralizar o comentário de Evaristo Costa, o filho de Poliana Rocha, o cantor Zé Felipe, saiu em defesa da esposa e chamou o ex-apresentador global de "folgado". Depois da repercussão negativa, o jornalista se pronunciou e mandou um recado para a influenciadora e sua família.